Fluminense de Feira anuncia quinto reforço para próxima temporada

O Fluminense de Feira já começou a se movimentar pensando na disputa do Campeonato Baiano 2017. Nesta terça-feira, 13, o time anunciou o seu quinto reforço, o atacante Janeudo, que estava no Alto Santo, do Ceará. O jogador, que atuou no futebol do estado, no Bahia de Feira em 2010, foi um pedido do treinador Arnaldo Lira.

Além dele, outros quatro jogadores integram a lista de contratados do time: volantes Alexandre e Rogério, o meia Daniel Rezende e dos atacantes Ebinho.

Fora as contratações, parte do elenco que participou desta temporada vai permanecer no clube. São eles: Jair e Janilson (goleiros); Edson e Vicente (laterais); Alysson e Eduardo (zagueiros); Jarbas (volante), além de Teco (atacante). A ideia da comissão técnica é formar um elenco com 26 jogadores.

Já outros voltam de empréstimo, como lateral Amaury, o zagueiro Igor, o atacante João Neto e o lateral-esquerdo Deca. O elenco conta também com o lateral Vicente, que renovou o contrato após boa campanha na Copa Governador. O goleiro Rogrigo e meia Fernando Sobral são outros atletas que também voltam ao time.

Atletas confirmados para 2017:

Goleiros – Jair, Rodrigo e Janilson

Laterais – Edson, Deca, Amaury e Vicente

Zagueiros – Igor, Alysson e Eduardo

Volantes – Alexandre, Jarbas e Rogério

Meias – Fernando Sobral e Daniel Rezende

Atacantes – Ebinho, João Neto, Teco, Luis Paulo e Janeudo

