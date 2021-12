Fluminense avança e pega a Juazeirense nas oitavas da Série D

Foi sofrido, suado, mas o Fluminense de Feira conseguiu passar para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D no domingo, 16, após empatar com o Campinense por 0 a 0, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O primeiro jogo, em Campina Grande, também terminou igual, mas por 1 a 1.

Como o jogo foi fora de casa, o Touro do Sertão entrou em campo neste domingo precisando apenas de um empate sem gols. A classificação do Flu colocará dois baianos outra vez frente a frente na Série D. A Juazeirense será o adversário do Tricolor.

No último sábado, com o apoio da torcida, o Cancão não deu chances ao adversário. A Juazeirense dominou o Jacobina e bateu o rival por 3 a 1 no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Os gols foram marcados por Robert, Emílio e Janison. O Jegue da Chapada descontou com Fausto.

Esse confronto entre Juazeirense e Fluminense aconteceu apenas uma vez neste ano, ainda pelo Campeonato Baiano. Na ocasião, o Flu de feira levou a melhor e venceu o embate por 2 a 1.

Deste vez pela Série D, eles voltam a se enfrentar. A partida entre os baianos, entretanto, ainda não tem data marcada. A importância desse duelo é que quem vencer ficará a um apenas um passo do acesso – isso porque o vencedor deste embate vai encarar as quartas de final e, caso passe por essa fase, já estará classificado automaticamente para a Série C do próximo ano.

A classificação

O confronto entre Fluminense de Feira e o paraibano Campinense reúne algumas curiosidades. Uma delas é que o time paraibano foi aquele que mais vezes jogou contra o Touro do Sertão nesta temporada: quatro vezes.

Outro fator interessante é que todos os confrontos entre eles terminaram em igualdade, sendo que três desses empates foram por 0 a 0.

O único empate com gols, por 1 a 1, foi justamente o do jogo de ida, que garantiu a classificação ao Flu por conta do critério de gols marcado fora de casa.

