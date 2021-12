Flu volta a colorir Feira de Santana e atrai até rival

Este ano tem sido de renascimento para o Fluminense de Feira, que, após dois anos fora da elite estadual, foi semifinalista do Baianão deste ano e faz bela campanha na Série D do Campeonato Brasileiro.

O Flu lidera o seu grupo com sete pontos, frutos de um empate e duas vitórias. A última delas no domingo, por 2 a 1 contra o Campinense-PB, atual campeão da Copa do Nordeste. Com o sucesso em 2016, o Touro do Sertão caiu nas graças até de Bertolino Moreira, 82, um tradicional torcedor do rival Bahia de Feira.

"Sou fanático pelo futebol e estou torcendo pelo Fluminense porque é um time da terra. Também porque lá têm vários jogadores do meu Bahia de Feira que eles contrataram", justificou Bertolino.

Ele, que foi na segunda-feira, 27, às ruas da cidade para mostrar seu orgulho feirense e fez a festa ao lado de tricolores, esteve também no repaginado Joia da Princesa acompanhando a vitória do Flu no domingo.

Falta estrutura

Ao explicar os motivos para a boa campanha do clube, o técnico do Fluminense, Arnaldo Lira, procurou valorizar o elenco, que tem talentos individuais importantes.

"Temos uma defesa muito boa, com dois jogadores eleitos os melhores do último Campeonato Baiano, um meio-campo eficiente e fizemos boas contratações. Uma delas é o meia Jarbas, que veio do Bahia de Feira", disse, lembrando do time de Bertolino.

Lira, porém, acredita que o time poderá render mais na Série D se a diretoria do clube investir em um centro de treinamento melhor que o atual. "A equipe treina em um CT fora da cidade. O gramado é muito ruim e depois vamos jogar em estádios como a Fonte Nova, por exemplo", reclamou.

Artilheiro

Para o presidente do clube, Gerinaldo Costa, as dificuldades estruturais e financeiras que o clube enfrenta levam a diretoria a valorizar os resultados. Por isso, evita destacar um jogador apenas, embora festeje o artilheiro da equipe.

"Rafael Granja vem sendo o destaque, com 3 gols, e Jair é um grande goleiro. Mas preferimos destacar a equipe inteira, do goleiro ao centroavante", contornou o dirigente, que lembrou também do apoio do 12º jogador na campanha do Touro do Sertão.

A torcida tem retribuído, comparecendo em grande número ao estádio. Os 5.443 pagantes e a renda de R$ 107,9 mil fizeram o duelo com o Murici-AL ser o de maior público e arrecadação dos 34 jogos da 2ª rodada da Série D.

A queda de público no último domingo é justificada pela diretoria do Clube. "No último jogo, choveu o dia todo e teve o período junino. Por isso, o número de torcedores foi de 2 mil", explicou Costa.

Um dos objetivos do Fluminense, que segue como 5º colocado geral na Série D, é obter os primeiros lugares na classificação para aproveitar as vantagens do regulamento. O critério é que os melhores colocados vão pegar os piores dos outros grupos.

