Flu reencontra Campinense para se manter na liderança da Série D

O Fluminense de Feira segue invicto na Série D do Brasileirão. E é nesse ritmo que o Touro do Sertão enfrenta o Campinense neste domingo, 11, às 17h, pela 4ª rodada do Grupo A8. Na jogo da semana passada, as equipes também se enfrentaram e terminaram empatadas em 0 a 0, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Desta vez, o duelo será disputado no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba.

Mais do que um simples embate, este encontro é a possibilidade para que as duas equipes se posicionem melhor no grupo. Líder, o Flu tem três ponto de distância para o 2º colocado, que é justamente o rival paraibano.

Apesar do empate no jogo passado, o técnico Paulo Foiani acredita que pode fazer diferente desta vez. “Para chegar ao objetivo estamos buscando novas estratégias que nos deem tranquilidade”, contou.

Jacobina

Já o Jegue da Chapada vive momento completamente oposto. Na 3ª colocação, o time vem de derrota por 3 a 1 justamente para o rival de hoje: o América-RN, líder do Grupo A9. O duelo será às 16h, no estádio José Rocha. Jogando em casa, a expectativa é que o Jacobina vá para o ataque em busca da vitória.

