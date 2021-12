Flu empata com Atlético, segue em 16º e amplia drama

O Fluminense ficou em situação dramática no Campeonato Brasileiro ao empatar com o Atlético-MG, por 2 a 2, neste sábado à noite, no Maracanã. O time carioca, que segue em 16º lugar, agora com 43 pontos, estava vencendo a partida, mas deixou escapar o triunfo no final. Neste domingo, vai "secar" seus adversários diretos na luta contra o rebaixamento - Vasco, Criciúma, Coritiba e Portuguesa.

Para se livrar da queda, vai ter de vencer o Bahia, na última rodada, em Salvador, e ainda pode depender de outros resultados. Já os atleticanos, que cumprem tabela antes da disputa do Mundial de Clubes, chegaram aos 56 pontos na sexta posição da competição nacional

Antes de a bola rolar, diante de mais de 44 mil torcedores, os 22 jogadores cruzaram os braços por um minutos em torno do meio de campo, em mais um ato do Bom Senso FC, movimento de atletas que reivindica melhorias no futebol do País.

Logo de início, o Fluminense mostrou uma disposição fora do comum. Deixava a técnica de lado e tentava ganhar todas as divididas com garra e alguma afobação. Por sua vez, o Atlético não afrouxava e também lutava como se ainda tivesse algum objetivo na competição. Os contra-ataques do time mineiro eram muito perigosos.

A equipe da casa fez um pacto durante a semana pela vitória. Na sexta-feira, a diretoria do clube quitou com atraso de um ano o que faltava da premiação pelo título brasileiro de 2012. Numa prova da entrega do time tricolor, o goleiro Diego Cavalieri atuou com sete pontos na mão esquerda.

O Atlético saiu na frente, com um gol de Diego Tardelli, após boa jogada de Fernandinho pela esquerda. A vantagem do adversário levou torcedores do Flu ao desespero. Depois, Wagner e Leandro Euzébio, em lances seguidos, quase empataram. Minutos depois, Gum aproveitou um bate-rebate na área e fez 1 a 1 ainda no primeiro tempo.

Sempre na base do entusiasmo, com o apoio da torcida, o Fluminense voltou do intervalo em ritmo forte. Seus atletas, já nervosos, faziam faltas ríspidas, com a complacência do árbitro Marcos da Penha. Num erro de Fernandinho, no meio, Wagner foi rápido e viu Biro Biro se deslocando. O atacante recebeu a bola e virou o placar para o Flu, encobrindo Victor.

O erro do Fluminense, após o gol, foi ter recuado demais. O Atlético passou a dominar a partida e deixou os torcedores cariocas preocupados. Poucos minutos depois de entrar na vaga de Michel, que já substituíra Marcos Rocha no primeiro tempo, o atacante Alecsandro deu o ar da graça e, de cabeça, empatou. A jogada começou numa falha de Digão. A partir do 2 a 2, o Flu se descontrolou e o Atlético quase agravou ainda mais a situação do Fluminense, quando, já nos acréscimos, Diego Tardelli chutou a bola no travessão.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 2 ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Igor Julião, Gum, Leandro Euzébio e Digão; Valencia (Edinho), Jean, Rafinha (Marcelinho) e Wagner (Felipe); Biro Biro e Rafael Sóbis. Técnico - Dorival Júnior.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha (Michel) (Alecsandro), Leonardo Silva, Emerson e Lucas Cândido; Pierre (Rosinei), Leandro Donizete, Diego Tardelli e Luan; Fernandinho e Jô. Técnico - Cuca.

GOLS - Diego Tardelli, aos 21, e Gum, aos 37 minutos do primeiro tempo; Biro Biro, aos 9, e Alecsandro, aos 37 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

CARTÃO AMARELO - Leandro Euzébio, Digão, Luan, Leonardo Silva e Edinho.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio.

