Flu de Feira vence terceira seguida e se mantém líder

Em um jogo repleto de emoções, o Fluminense de Feira venceu o Grapiúna de virada por 2 a 1. Diante de mais de 4 mil torcedores no Jóia da Princesa, o Touro do Sertão foi a nove pontos e manteve a liderança isolada da Segunda Divisão do Campeonato Baiano.

A competição é disputa por nove times, em pontos corridos e turno único. Fato que coloca o Flu de Feira, duas vezes campeão baiano (1963 e 1969), a no máximo cinco partidas de voltar à elite estadual.

No domingo, 10, ele viu o Grapiúna abrir o placar com Todinho, no primeiro tempo. Na etapa final, porém, virou o jogo, aproveitando-se das expulsões de dois atletas da equipe rival. Marcelo Pano e Dadai marcaram. Eleito o melhor goleiro do Baianão 2015 pelo Bahia de Feira, Léo ainda evitou o empate com duas belas defesas.

Dez vezes campeão baiano, o Ypiranga venceu sua primeira partida na competição, batendo o Jequié, por 3 a 1, em Pituaçu. Outros dois jogos completaram a rodada: O Atlético de Alagoinhas ficou no 1 a 1 com o Juazeiro, em casa. Em Guanambi, o Flamengo local fez 4 a 1 no Botafogo.

