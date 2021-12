Flu de Feira vence e vai para 2º, mas técnico afasta oba-oba

O Fluminese de Feira continua a toda no Campeonato Baiano. Ainda invicto na competição, o time comandado por Arnaldo Lira voltou a vencer no domingo, 12, quando bateu o Jacuipense por 2 a 0, em casa, no Joia da Princesa, em Feira, pela 3ª rodada do Baianão. Com o resultado, o time pulou para a 2ª colocação no Baianão. Os gols da equipe foram marcados por Janeudo, aos 10min, e por Alessandro Azevedo, aos 37 min do segundo tempo, de pênalti.

Vale lembrar que, por ter folgado na primeira rodada, o time tem apenas dois jogos na competição. Em entrevista ao Portal A Tarde, o técnico Arnaldo Lira comentou sobre a partida. Segundo ele, o time não matou o jogo logo após fazer o primeiro gol, no início do jogo, e isso acabou deixando o duelo mais difícil.

"Jogo foi difícil, jogo duro, a equipe jogou bem, mas time que quer chegar, como o nosso, tem que saber sair de momento difícil. Eles acharam que ia ser fácil por causa do jogo-treino que fizemos lá, em Riachão. Foi difícil pra eles e pra gente também. O time criou muitas chances, fez dois gols", contou o treinador campeão baiano de 2011, pelo Bahia de Feira.

Lira tratou também de afastar o oba-oba pela segunda colocação no Baianão, com duas vitórias em dois jogos. Para o técnico, é muito prematuro ainda para comemorar. "É bom ganhar, a gente fica feliz, mas tá muito no início ainda", disse.

Sobre o próximo desafio, marcado para esta quarta-feira, 15, diante do Vitória da Conquista, no estádio Joia da Princesa, é uma briga direta pelo G4 do Baianão. Sobre o jogo, Lira elogiou o rival e deu indícios de como o time deve entrar em campo.

"Jogo duro. Jogo difícil. É um time forte, mas aqui dentro de casa é isso, tem que ir pra cima, marcando pressão, e jogar a bola que a gente ta acostumado a jogar", concluiu Lira.

* Estagiário sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

