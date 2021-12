Flu de Feira traz mais um reforço para disputa do Baianão

O Fluminense de Feira anunciou mais uma contratação nesta quinta-feira, 9. Trata-se do atacante Everton, de 21 anos, que veio do futebol paulista, onde atuou pelo Taboão da Serra.

Na quarta, 8, além do jogador de frente, o Touro do Sertão já tinha anunciado outros dois defensores, o uruguaio Aguilar e Rafael Sayão. As contratações são pontuais e servem para suprir carências do elenco nas posições.

O Flu está atualmente na 3ª colocação do Baianão, com 14 pontos, empatado com o Bahia, perdendo apenas no saldo de gols, por 10 a 7. O time comandado por Arnaldo Lira já volta a jogar neste domingo, 12, diante do Jacobina, no estádio Joia da Princesa, pela 8ª rodada do Baianão.

