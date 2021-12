Flu de Feira tenta virada 'impossível' na Série D

O Fluminense de Feira tem a difícil missão de vencer o Volta Redonda-RJ neste sábado, 3, fora de casa, para poder confirmar uma vaga nas semifinais da Série D e a consequente ascensão à 3ª Divisão do Campeonato Brasileiro.

O jogo será realizado às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

A vantagem do time carioca é grande porque venceu na ida, no interior baiano, por 3 a 2. Agora pode até perder por 1 a 0 ou 2 a 1 para garantir o acesso à Série C de 2017.

No domingo acontecem os outros três jogos. Às 16h, o CSA-AL recebe o Ituano-SP (Ida - 2 x 1). Às 18h30, é a vez do São Bento-SP encarar em casa o Itabaiana-SE (Ida - 1 x 0).

Por fim, às 19h, o Atlético Acreano-AC, dono da melhor campanha do torneio somadas todas as fases, recebe o Moto Club-MA (Ida - 2 x 2).

