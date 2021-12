Flu de Feira perto da vaga na 3ª fase da Série D

O Fluminense de Feira de Santana está muito perto de se garantir na terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. No domingo, 31, às 18h30, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o Touro do Sertão poderá perder por um gol de diferença para o Sete Dourados que estará classificado.

Se balançar a rede, o time baiano terá o direito de ser derrotado até por dois tentos de vantagem - jogo de ida, no Joia da Princesa, terminou 2 a 0 para o Fluzão. Caso o adversário vença pelo mesmo placar da ida, a classificação será definida nas penalidades.

Também no domingo, mas às 16h, a Juazeirense recebe o São Raimundo-PA, pelo jogo de ida da segunda fase da Série D.

