Flu de Feira perde e complica chance de acesso à Série C

Um dos oito melhores do Campeonato Brasileiro Série D, na que já é a melhor campanha de um clube baiano na competição, criada em 2009, o Fluminense de Feira perdeu neste domingo, 28, em casa, para o Volta Redonda, por 3 a 2, em jogo válido como duelo de ida das quartas de final da competição.

O vencedor do confronto garante colocação entre os quatro melhores times do campeonato e, consequentemente, conquista uma vaga na Série C do ano que vem.

Agora, para alcançar o acesso, o Touro do Sertão precisa vencer o clube do Rio de Janeiro por dois gols de diferença na partida marcada para as 18h de sábado em Volta Redonda.

No domingo, Bruninho e Rafael Granja marcaram os gols do Flu. No entanto, David, Marcos Júnior e Dija Baiano garantiram o triunfo dos visitantes.

adblock ativo