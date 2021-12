Não foi desta vez. O Fluminense de Feira dominou quase todo o jogo, mas não teve tranquilidade para marcar e acabou perdendo para o Naútico, na noite desta quarta-feira, 14, por 1 a 0, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela segunda fase da Copa do Brasil. O gol foi marcado por Wallace Pernambucano, de cabeça, aos 25 minutos do 1º tempo, após escanteio. Agora, o time pernambucano aguarda o vencedor do confronto entre Cuiabá e Aparecidense.

Lucas Cunha Flu de Feira joga bem, mas vacila em escanteio e perde para o Náutico

Jogando em casa, o Touro começou melhor na partida. Aos sete minutos, o meia Rodolfo Potiguar deu um bom passe para Levi, mas o atacante da equipe baiana estava em impedimento. Depois, aos 12, novamente Rodolfo deu outro bom passe, agora para Roberto Pítio, que chutou da entrada da área, mas a bola acabou indo para fora.

Após um início forte, o Flu diminuiu a intensidade e o Náutico começou a igualar a partida, assustando principalmente em cobranças de escanteio. Aos 17, Medina cruzou na área e o zagueiro Ranieri conseguiu cortar na pequena área. Mas, aos 26, saiu o gol do Timbu. Fernandinho cobrou o escanteio, Deola saiu mal, e dentro da pequena área, o atacante Wallace Pernambucano tocou de cabeça e abriu o placar no Joia.

O Flu quase empata, aos 30, em cruzamento de Diego Aragão. A bola por pouco não surpreende o goleiro Bruno, que desviou para fora. Aos 43, foi a vez de Dinda desperdiçar boa chance, afastada por Breno.

Na segunda etapa, o goleiro Bruno se consagrou como destaque da partida. Logo aos quatro minutos, o arqueiro fez grande defesa após cabeçada do zagueiro Ranieri. O Náutico teve sua chance de matar o jogo aos 22, quando Josa perdeu chance dentro da pequena área.

O Touro se manteve na pressão e teve a melhor chance, aos 32. Rodolfo Potiguar acertou a trave em um chute fora da área. No rebote, sem goleiro, Levi chutou em cima de Breno, para tristeza dos torcedores feirenses.

