Flu de Feira inicia no sábado disputa por vaga na Série C

O Fluminense de Feira está a apenas dois jogos de fazer história para a Bahia. A partir deste final de semana, o Touro do Sertão buscará, contra o Volta Redonda, o primeiro acesso de um time baiano à Série C.

O duelo de ida, por conta da campanha pior do Flu, será no sábado, às 18h30, no Joia da Princesa. O de volta acontecerá no sábado seguinte, às 18h, no Raulino de Oliveira.

A vaga nas quartas de final da Série D veio no sacrifício. No sábado, o Touro venceu o Ceilândia, por 1 a 0, em Brasília, devolvendo a derrota pelo mesmo placar no jogo de ida. A decisão veio nos pênaltis, com 4 a 3 para o Flu de Feira.

"O que ocorreu aqui em Feira é que a nossa classificação diante do Ceilândia, da forma como se deu, gerou uma repercussão muito grande, e há uma movimentação forte de apoio na cidade", disse o presidente do Flu, Gerinaldo Costa. "Os torcedores por duas vezes já fizeram carreata, chamando o pessoal para o estádio, e no sábado deve ter outra", completou.

Os ingressos para a partida devem começar a ser vendidos até amanhã. "Tivemos 6 mil de público contra o Ceilândia e agora esperamos pelo menos 9 mil", desejou o presidente. "Solicitamos à FBF 10 mil lugares para a arquibancada e 600 para cadeira".

Adversário forte

Para conseguir o feito inédito, o Flu terá que bater um rival forte. O Volta Redonda está invicto na Série D, com seis vitórias e quatro empates. Em dez jogos, marcou 16 gols e sofreu apenas três.

"Sabemos que vai ser bastante difícil, mas o Ceilândia não foi nada fácil também. Na realidade não tem nada fácil na Série D, não. Tem vários clubes com estrutura maior que a nossa, como o Volta Redonda, mas continuamos confiantes. Temos 180 minutos para decidir", disse Costa.

Com a saída do técnico Arnaldo Lira, que comandou o time até as oitavas de final da competição, mas decidiu voltar a sua cidade natal, Fortaleza, para se candidatar a vereador, o Touro está sob o comando de Betinho. Ex-meia com passagens por Cruzeiro e Palmeiras na década de 1980, ele estava comandando o Confiança, onde foi campeão sergipano.

A campanha do Flu tem cinco triunfos, três empates e duas derrotas, sendo apenas uma no Joia da Princesa.

adblock ativo