Na reinauguração do Joia da Princesa após reforma que custou R$ 1,7 milhão, o Fluminense de Feira fez a felicidade da maioria dos 5.443 torcedores que pagaram ingresso e venceu o Murici-AL por 3 a 1, pela segunda rodada da Série D.

Flu de Feira ganha no repaginado Joia e é líder da Série D

Os gols do triunfo do Touro do Sertão foram marcados por Edson, Josy e Rafael Granja. Com o resultado, o time de Feira de Santana assume a liderança do Grupo 9.

Já os outros representantes do futebol baiano decepcionaram, sendo goleados. O Galícia, zerado em pontos e lanterna do Grupo 7, levou 5 a 0 do Globo-RN, fora de casa. A Juazeirense, no Piauí, tomou 4 a 0 do Altos e também está em último, mas no Grupo 5.

