Flu de Feira encara o Ypiranga de olho em vaga no Baianão

Não é nenhum exagero afirmar que, nestes dias, Feira de Santana 'respira' futebol. Mesmo abalada com a recente rebelião no conjunto penal da cidade - com nove presos mortos e quatro feridos -, outro assunto movimenta a cidade.

Aliás, é um tema bem mais aprazível e contagiante. O que está na boca do povo é o duelo entre Fluminense e Ypiranga, às 16h deste domingo, 31, no estádio Joia da Princesa.

Afinal, se vencer a partida, válida pela sétima das nove rodadas da Segunda Divisão do Estadual, o Touro do Sertão, líder isolado com 12 pontos e 80% de aproveitamento, assegura com duas rodadas de antecedência uma das duas vagas do torneio ao Baianão de 2016. Assim, garantirá também a festa da torcida que deve lotar as arquibancadas neste domingo.

Promessa de bom público



A reportagem de A TARDE esteve em Feira - a 110 km de Salvador - na última quarta-feira, 27. E notou que, desde então, a mobilização dos torcedores do Flu já era notória. Nas ruas da cidade, por exemplo, camisas e bandeiras eram facilmente identificadas.

Na sede do clube, havia mais uma amostra da animação da torcida com a equipe comandada pelo técnico Paulo Salles: em menos de 15 minutos, 30 ingressos vendidos.

Tudo reflexo de uma ação promovida pela diretoria, que lançou o "kit tricolor". Por R$ 20, o torcedor garantia, além do bilhete, uma camisa promocional do time com os dizeres "Avante Touro!".

"A torcida já iria comparecer em peso, como vem fazendo. Com a promoção, o Joia ficará lotado", avaliou o tricolor Milton Evangelista.

Tamanha euforia não é à toa. O Fluminense de Feira é um clube que historicamente mobiliza a cidade e tem trajetória marcada por pioneirismos. Em 1954, se tornou o primeiro time do interior a disputar o Campeonato Baiano e, em 1963, levantou a taça, ainda como o único clube de fora da capital. Seu segundo título estadual viria em 1969.

Não por acaso, em seus dois jogos em casa na Segunda Divisão de 2015, o Flu levou ao estádio o total de 8.031 pagantes. Na rodada inaugural, em 11 de maio, em pleno Dia das Mães, 4.303 espectadores viram o triunfo sobre o Grapiúna, de Itabuna, por 2 a 1.

"Além de apoiar o time, a presença da torcida ajuda também no nosso caixa, no pagamento dos salários e nas premiações aos jogadores", explicou Jayro Miranda, diretor financeiro do clube, que, após rebaixamento em 2013, fracassou na primeira tentativa de retornar à elite do estado, no ano passado.

Sua diretoria solicitou inicialmente 8.000 ingressos, mas a carga pode chegar a 10 mil. O Joia da Princesa tem capacidade para 16.274 pessoas.

"A vitória diante do Juazeiro (por 3 a 1, domingo passado) criou uma grande expectativa na cidade e está na hora de a gente provar a nossa força na arquibancada. Respeitamos o Ypiranga, mas o intuito é voltar à Primeira Divisão já neste domingo", afirmou o presidente do Flu, Gerinaldo Costa.

