Flu de Feira é o único representante baiano na Série D

Foi concluída no domingo, 27, a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Dos três times baianos que fazem parte da competição, apenas um restou na disputa. Com as eliminações de Jacuipense e Vitória da Conquista, o Fluminense de Feira se tornou a única equipe do estado que ainda tem chances de conseguir o acesso à Série C.

O tricolor de Feira ficou na segunda colocação do Grupo A08, com 13 pontos ganhos, quatro vitórias, um empate e uma derrota, em seis jogos disputados. Marcou 18 gols e sofreu apenas três, um saldo positivo de 15 gols e 72% de aproveitamento.

Na segunda fase, o Touro do Sertão enfrentará o Moto Clube-MA. Os jogos serão realizados nos próximos domingos - dias 3 de junho, em Feira de Santana, e 10 de junho, no Maranhão.

