Flu de Feira e Juazeirense ficam no empate em 3 a 3 pela Série D

O duelo entre Fluminense de Feira e Juazeirense terminou empatado em 3 a 3, no domingo, 23, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), pelas oitavas de final da Série D do Brasileirão. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, dia 29, desta vez na casa do Cancão, em Juazeiro, às 18h30.

Para passar de fase, o Flu precisa vencer a partida ou empatar por, no mínimo, 4 a 4. Novo 3x3 leva a decisão para os pênaltis.

O resultado do jogo, na verdade, seguiu a tendência dos dois times na competição. Enquanto o Fluminense não sabe o que é vencer há sete partidas, desde 31 de maio, a Juazeirense ainda não perdeu jogando fora de casa – até aqui, o time caiu apenas uma vez, em casa, na fase de grupos, para o Coruripe.

O duelo de volta ganha ainda mais dramaticidade porque decide o time que disputará as quartas de final. Quem passar por essa fase estará automaticamente classificada para a Série C de 2018. Desde 2009, ano da criação da 4ª Divisão, nunca um time baiano conseguiu o acesso no torneio.

O jogo

A Juazeirense fez o primeiro com Robert, logo aos 15 minutos do 1º tempo. Aos 24, entretanto, Jonatas Obina deixou tudo igual para o Touro do Sertão.

Na 2ª etapa, Robert deixou o Cancão outra vez na frente do marcador, aos 35. Mas foi aí que o Fluminense se recompôs na partida e fez dois gols em apenas dois minutos: Obina, outra vez, aos 40, e Rafael Granja, aos 42, marcaram os tentos. Aos 44, Breno apareceu para deixar tudo igual.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

