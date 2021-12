Flu de Feira e Juazeirense duelam nas oitavas da Série D

Mais uma vez dois times baianos se encontram numa fase decisiva da Série D do Brasileiro. Nesta ocasião, o Fluminense de Feira vai encarar a Juazeirense neste domingo, 23, às 16h, em casa, no estádio Joia da Princesa, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

O vencedor desta etapa vai ficar a um confronto do acesso. Caso passe pelas quartas de final, o time ganhador estará automaticamente classificado para a Série C do Brasileiro do próximo ano – feito que, desde 2009 (ano da criação da Quarta Divisão), nenhum time baiano jamais conseguiu.

Nesse contexto, os dois times chegam para o confronto em momentos distintos. Enquanto o Fluminense não vence na competição há seis partidas, desde o triunfo contra o Atlético-PE, há quase dois meses, no dia 31 de maio, a Juazeirense vem embalada e não sabe o que é perder fora de casa na Série D. Até aqui, o time só foi derrotado uma vez, atuando em Juazeiro.

Seca de vitórias

Para Paulo Foiani, técnico do Touro do Sertão, esse retrospecto ruim, de seis partidas sem vitórias, não pesa na hora do embate. “Pegamos o Campinense no mata-mata, julgado por muitos um grande favorito para o acesso, e nos classificamos com dois empates. A Série D é uma competição diferente. Não adianta vencer e não conseguir os objetivos”, argumentou.

O técnico do Flu ainda analisou a equipe adversária. “Eles jogam bem defensivamente, com todo mundo atrás da linha da bola, até por terem jogadores rápidos para a saída em velocidade. Então, temos que ter cautela”.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz teles

