Flu de Feira e Juazeirense avançam na Série D

Fluminense de Feira e Juazeirense estão a seis jogos, ou três adversários, de levarem pela primeira vez um time baiano da Série D para a C do Campeonato Brasileiro. A dupla garantiu vaga na 2ª fase no domingo, 17, quando foi disputada toda a última rodada da fase de grupos da competição.

Ambas as equipes passaram como um dos 15 melhores segundos colocados do certame. A Juazeirense foi o melhor entre os baianos, e venceu o Icasa por 4 a 0 em Juazeiro do Norte. Diego Ceará, aos 9, Boréu (contra), aos 31, Diego Ceará aos 34 e Sassá aos 38 minutos do 2º tempo marcaram os gols.

Já o Fluminense de Feira empatou em 0 a 0 com o Sergipe em pleno Joia da Princesa. O Campinense (PB), que venceu o Murici (AL) por 1 a 0, garantiu a ponta do grupo.

A 1ª fase teve 17 grupos de quatro times. Avançaram os líderes de cada chave mais os 15 melhores segundos colocados. Para ir à Série C, a dupla precisa agora passar por mais três adversários, em jogos de ida e volta, e ir às semifinais.

O Cancão de Fogo terminou com 11 pontos, três vitórias e quatro gols de saldo. Vai pegar na segunda fase o São Raimundo, de Roraima. O duelo de ida acontece em Juazeiro.

Já o Touro do Sertão terminou a fase de grupos com nove pontos, dois triunfos e um gol de saldo. O adversário na próxima fase será o Sete de Dourados, do Mato Grosso do Sul. A primeira partida acontece no Joia da Princesa.

Os dias e os horários das partidas ainda não foram definidos pela CBF, o que deve acontecer durante esta semana. O regulamento é semelhante ao da Copa do Brasil, com nenhum dos times tendo a vantagem do empate, mas o gol fora de casa classifica.

Galícia fora

O outro time baiano que disputou a Série D, o Galícia, já não tinha chances de avançar para a 2ª fase, mas cumpriu tabela no domingo contra o América (PE) e perdeu por 2 a 1. Iranilson e Fernandinho marcaram para o time pernambucano, enquanto Filipe descontou para o Granadeiro.

O Galícia, que jogou em Jacobina, terminou como último colocado no Grupo A7, com três pontos. Teve um triunfo e cinco derrotas nos seis jogos.

