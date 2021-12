Flu de Feira e Fla de Guanambi estão na 1ª Divisão em 2016

Com uma sonora goleada por 5 a 1 sobre o Jequié, o Flamengo de Guanambi garantiu a segunda colocação no Campeonato Baiano da Segunda Divisão e garantiu acesso na Primeira Divisão, em 2016, juntamente com o Fluminense de Feira, que ganhou do Atlético de Alagoinhas por 2 a 1. Os dois ainda vão disputar o título da segundona.

O Ypiranga, que precisava vencer e também torcia para que o Fluminense não vencesse ou o Flamengo não ganhasse por uma diferença de gols maior do que a sua vitória, acabou sendo derrotado pelo Juazeiro por 2 a 1.

Campeão baiano em 1963 e 1969, o Flu de Feira volta à elite do Baiano após dois anos na segundona. Criado em 2009, o Fla de Guanambi vai estrear na primeira divisão.

Ypiranga longe da 1ª Divisão

Clube mais popular da Bahia até meados do século passado e dono de dez Estaduais, o Ypiranga, de 108 anos, não consegue voltar ao Baianão desde que foi rebaixado em 1999.

Na Segundona de 2000, foi lanterna. Passou a se ausentar com frequência. Acabou como antepenúltimo em 2006 e vice-lanterna em 2010. Apesar da segunda maior pontuação de 2011, caiu diante do Itabuna nas semifinais.

Em 2012, empatou como visitante e foi goleado por 4 a 1 pela Jacuipense, em casa, no jogo do acesso. Repetiu queda como semifinalista em 2012. Perdeu a vaga nas semifinais ao ser derrotado pelo Galícia na última rodada de 2013. Em 2014, parou na 1ª fase.

