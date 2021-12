Flu de Feira demite técnico Edu Silva; novo treinador deve ser anunciado nesta terça

O Fluminense de Feira anunciou nesta segunda-feira, 9, a demissão do técnico Edu Silva. Em nota, o clube "agradeceu ao Treinador e à Comissão Técnica pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na continuidade da sua carreira no futebol profissional". O treinador chegou ao Flu de Feira para comandar o time na Copa Baiana de Aspirantes no ano passado. Edu conquistou o torneio e logo foi confirmado como técnico do elenco principal para a sequência 2020.

A demissão veio após duas derrotas consecutivas do Touro do Sertão no Campeonato Baiano. No domingo, 1º, a equipe sofreu um revés por 4 a 2, diante da Juazeirense, em casa. Neste domingo, 8, o time voltou a ser derrotado. O Vitória da Conquista abriu 2 a 0 ainda no 1º tempo, com gols de Nattan e Nonato. O Flu chegou a empatar a partida no fim do 2º tempo, com dois gols de Nicácio, artilheiro da competição com oito gols, mas nos acréscimos Nattan marcou mais uma vez e sacramentou a derrota do time feirense.

Na última semana, a diretoria do clube se reuniu com a comissão técnica e demonstrou a insatisfação com a derrota para a Juazeirense. Na ocasião, o presidente do clube, Ewerton Carneiro, destacou a importância de classificação para a semifinal do campeonato, para "garantir um calendário recheado em 2021".

Em contato com o Portal A TARDE, o presidente Ewerton Carneiro justificou a decisão da diretoria. "Treinador vive de resultado. Quando eu cheguei tinha a comissão técnica que estava com o último presidente. Eu poderia tirar a comissão e trazer a minha mas resolvi manter. Começamos [o Baiano] com alguns empates e agora a sequência negativa veio. Eu agradeci os serviços dele, desejei boa sorte e vamos seguir com um novo técnico", afirmou.

O dirigente ainda afirmou que o novo treinador deverá ser anunciado na manhã desta terça-feira, 10. O dirigente optou por não revelar o nome do novo comandante em negociação.

Carneiro disse acreditar na recuperação do clube e traçou a meta para o próximo técnico. "Estamos a dois pontos do quarto colocado. O objetivo é se classificar na competição e garantir a vaga na série D [Campeonato Brasileiro] do ano que vem".

Edu deixa o time na 7ª posição do Baianão, somando 9 pontos, sendo uma vitória, quatro empates, duas derrotas e um aproveitamento de 42,9%.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

