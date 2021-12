Flu de Feira chama torcida para início da 2ª fase da Série D

Começa neste domingo, 24, às 16h, a disputa do mata-mata do Brasileiro da Série D para o Fluminense de Feira. O jogo de ida contra o Sete de Setembro-MS será em casa, no Joia da Princesa, o que cerca de expectativa a cidade de Feira de Santana.

"Só conseguimos começar a venda de ingressos na sexta, mas a expectativa de público é muito boa. Fizemos um trabalho especial de convocação da torcida na cidade e na região, através da imprensa e de carros de som. Jogar no Joia só nos favorece", afirmou o presidente do Touro do Sertão, Gerinaldo Costa.

A iniciativa de promover a partida tem saído até dos próprios torcedores, que fariam uma carreata na manhã deste sábado, 23, em Feira. Com relação ao time que entra em campo, não há maiores problemas. O único desfalque importante é o do zagueiro Alysson, que sofreu uma fratura na perna direita e não atua mais nesta temporada.

Sendo assim, o técnico Arnaldo Lyra deverá mandar a campo Jair, Edson, Igor, Eduardo e Deca; Fausto, Jarbas, Rafael Granja e Bruninho; João Neto e Josi.

O Flu, que começou a competição muito bem, vem de três confrontos sem vencer. "Mas fomos mal por coisas circunstanciais. Vamos corresponder hoje", garantiu Costa.

Outro clube baiano que ainda luta por vaga nas oitavas de final é a Juazeirense. O Cancão de Fogo, entretanto, só joga no próximo domingo, 31. A partida diante do São Raimundo-PA será em casa, no estádio Adauto Mores, às 16h.

