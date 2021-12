Flu avança para as oitavas e Juazeirense vence na ida

O Fluminense de Feira passou com tranquilidade para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro no domingo, 31, ao bater o Sete de Setembro-MS por 2 a 0 em Dourados.

Após vencer o jogo de ida no Joia da Princesa também por 2 a 0 no domingo passado, o Touro do Sertão jogou com tranquilidade. O primeiro gol foi marcado pelo meia Rafael Granja, aos 44 do 1º tempo. Aos 45 da etapa final, o próprio Granja fechou o placar.

Nas oitavas, o Flu de Feira enfrenta o Ceilândia-DF. A ordem dos confrontos e as datas ainda não foram divulgadas. Na 2ª fase, o Ceilândia passou pelo Aparecidense-GO.

Juazeirense sai na frente

Jogando no Adauto Moraes, o Cancão de Fogo começou atropelando o São Raimundo-PA: foram dois gols na etapa inicial. Abriu o placar aos 24 minutos com o meia Toni Galego e ampliou aos 37 com o lateral esquerdo Marquinhos.

Porém, a equipe de Quintino Barbosa tirou o pé na etapa derradeira e viu o time paraense diminuir aos 9 O placar de 2 a 1 perdurou até o final.

Para a partida de volta, já no próximo domingo, em Santarém, o Cancão joga por um empate. O 1 a 0 classificaria o time paraense pelo número de gols fora e outro 2 a 1 levaria a decisão para os pênaltis.

"O propósito era matar logo o jogo. Entramos a mil por hora, fizemos dois, mas no 2º tempo tomamos um gol. Não é isso que vai manchar nossa partida", disse o atacante Sassá

