Floyd Mayweather deixa aposentadoria e encara Conor McGregor

Colocando um de frente para o outro, o boxeador norte-americano Floyd Mayweather Jr. calcula estar em desvantagem na superluta com o astro irlandês do UFC Conor McGregor. Aos 40 anos, Mayweather volta ao ringue para encarar um adversário 11 anos mais moço no mais badalado evento do boxe dos últimos tempos, pela categoria super-meio-médio, em Las Vegas, nos EUA.

Em uma só palavra, May-weather define McGregor 'favorito' para os 12 rounds da luta. "Quando você olha para mim e ele, vê que é mais alto, tem maior envergadura e é maior em todos os sentidos. A juventude está do seu lado, não luto há dois anos e tenho 40. Se você olha no papel, ele é favorito", reconheceu.

Mas a exemplo de todo fanfarrão, o irlandês estreante no boxe costuma ser extravagante nas palavras arrotando vantagem pelos cotovelos. Disso, o norte-americano poderá se aproveitar para fechar sua boca com um cruzado certeiro. A menos que, como promete McGregor, a luta termine antes de Mayweather tenha chance de esboçar reação.

"Vou nocauteá-lo, ele é muito pequeno. Sei que tem bons reflexos, é rápido, experiente, mas não importa. Eu te acerto, e você cai. É isso", vociferou o irlandês.

De mandar o adversário à lona, Mayweather Jr entende bem. Das 49 vitórias em 49 lutas de seu brilhante cartel, 26 foram por nocaute. Campeão mundial em cinco divisões de peso diferentes, ele interrompeu a aposentadoria decidida em 2015, após vencer o compatriota Andre Berto, para encarar McGregor.

Já o irlandês tem 24 lutas em seu cartel, com 21 vitórias, sendo 18 por nocaute nas artes marciais mistas. No último triunfo, em novembro de 2016, nocauteou o norte-americano Eddie Alvarez faturando o cinturão peso-leve do UFC.

Cifra recorde

Com muitas atrações, desde que foi anunciada a luta se tornou a mais esperada do ano. Se vencer, Mayweather Jr conquistará a 50ª vitória no ringue. Esportista mais bem pago do mundo, ele deverá embolsar cerca de U$ 300 milhões (R$ 915 milhões), de salário, enquanto McGregor, terá uma bolsa estimada em U$ 100 milhões (R$ 315 milhões).

Um recorde de arrecadação é dado como certo pelos organizadores do evento. A previsão é que supere a luta entre o próprio Mayweather e o multicampeão Manny Pacquiao em 2015, quando o montante foi de U$ 600 milhões (cerca de R$ 2 bilhões). Segundo anunciam os organizadores, não há cláusula no contrato prevendo uma revanche. Os dois serão testados em exames antidoping pela USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos), o embate terá 12 rounds e o peso será 154 libras (69.85 kg).

