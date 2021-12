O talismã do Santa Cruz na campanha de acesso à Série B, o atacante Flávio Caça-Rato, ganhou status de ídolo no Arruda. Mas no que depender da torcida coral, o talento do CR7 do Nordeste vai além e supera o português Cristiano Ronaldo.

Isso porque um torcedor da equipe pernambucana publicou uma montagem em que o atacante aparece se equilibrando entre dois caminhões, simulando a publicidade protagonizada por Jean Claude-Van Damme.

"Existe um CR7 no qual você vai ouvir falar. Que joga futebol de primeira num clube que era de terceira", diz a introdução.

No vídeo, narrado pelo torcedor como se fosse o jogador, ele cutuca o astro do Real Madri. "Cristiano chorando não aguenta não, pai. Ele mesmo, aquele que bate falta de perna aberta, é o fresco, é?! (...) deixa ele ver meu futebol que ele vai se abrir todinho".

O Santa Cruz garantiu vaga na Segundona em 2014 ao bater o Betim-MG e se classificar à semifinal. No próximo domingo, 1º, o tricolor pernambucano decide o título contra o Sampaio Corrêa-MA, com expectativa de mais de 60 mil pessoas no Arruda.

Da Redação Flávio Caça-Rato provoca CR7 em vídeo. Assista!

