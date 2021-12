Flávio Caça-Rato é o novo atacante do Vitória da Conquista

O Vitória da Conquista segue se reforçando para a disputa da temporada 2018. Desta vez, o clube anunciou a chegada do atacante Flávio Caça-Rato, que fez seu nome com a camisa do Santa Cruz. O jogador foi anunciado pelo Bode nesta quarta-feira, 27.

O atacante, de 31 anos, se apresentará depois das festas de fim de ano. O presidente da equipe, Ederlane Amorim, disse ao A TARDE que já vinha conversando com o jogador há algum tempo.

"A gente vem tentando trazer o Caça-Rato há quase um mês. Em conversas com ele e seu empresário. Por fim, deu certo. Ele aceitou nossa proposta, já assinou contrato hoje e se apresenta no dia 3 de janeiro", contou.

"Estamos com uma equipe bem encorpada e formamos um bom elenco. Esperamos que dê liga para que dentro de campo possamos conquistar os resultados", completou o treinador, antes de dizer que nos próximos dias outros jogadores devem chegar na equipe.

Segundo Ederlane, o técnico Washington foi consultado e deu o aval para a contratação. "Todos os jogadores que o clube vai contratar, primeiro passamos o nome para Washington, ele emite a sua opinião, e a gente exerce uma posição definitiva sobre a vinda desse atleta ou não".

O Conquista inicia a temporada contra o Atlântico, às 16h (da Bahia), no Barradão, em Salvador, no dia 21 de janeiro, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano.

