Flávia Saraiva fica a um décimo do pódio no Mundial de Ginástica

A ginasta brasileira Flavia Saraiva terminou entre as dez primeiras colocadas do individual geral do Campeonato Mundial de Ginástica, disputado neste sábado, 3, em Doha, no Catar. A atleta brasileira ficou com a quinta posição, apesar de ter caído na trave. Jade Barbosa ficou em 15º após queda no solo.

"Estou muito feliz, uma emoção muito grande estar nesta final. Eu não fui muito bem no meu último Mundial (2015). Agora eu consegui pegar três finais e ficar em quinto no solo. Para mim já é como uma medalha de ouro", disse Flávia.

A brasileira manteve a quinta posição da classificatória, e sua nota de 13,766 contou com um décimo de desconto por conta do passo dado para fora do tablado. Se não fosse por isso, a brasileira empataria com a japonesa Mai Marakami com nota de 13,866, mais mesmo assim levaria vantagem na nota de execução na disputa de bronze.

A prata ficou com a americana Morgan Hurd, ainda um ponto atrás de Simone Biles. Na disputa pelo ouro, a norte-americana, que era favorita, sofreu queda no salto e na trave. Entretanto conseguiu ir bem no solo e recuperou os pontos perdidos, ficando no lugar mais alto do pódio.

Campeã mundial do solo em 2017, Mai Murakami foi a primeira a ultrapassar com 13,866. A russa Angelina Melnikova conseguiu 13,833. Ai veio Simone Biles, que fez o esperado. A campeã olímpica do solo brilhou, mesmo pisando fora do tablado impressionou com 14,933. Também americana, Morgan Hurd acertou sua série e tirou 13,933

