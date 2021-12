Flamengo vence processo e receberá R$ 11 milhões do Al-Nassr por Hernane

O Flamengo comunicou nesta sexta-feira que teve sucesso em uma ação contra o Al-Nassr, da Arábia Saudita, pelo não pagamento da totalidade do valor acordado para venda do centroavante Hernane pelo clube carioca em 2014. O time carioca terá o direito a receber 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 11,2 milhões).

Após a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) manter o veredicto da Fifa sobre o caso, a entidade gestora do futebol mundial determinou que o Al-Nassr tem até 28 de setembro para realizar o depósito do valor devido ao Flamengo.

"O Flamengo segue confiante no recebimento dos valores que lhe são devidos, conforme decisão proferida pelo CAS. Ontem, a Fifa notificou o clube árabe, já no âmbito da execução da referida decisão, determinando que os valores sejam pagos impreterivelmente até o próximo dia 28 de setembro", comentou o vice-presidente jurídico do Flamengo, Flávio Willeman.

Caso o Flamengo não receba o pagamento, a Fifa pode determinar punições ao clube da Arábia Saudita, que pode ser uma multa, perda de pontos no campeonato nacional, rebaixamento e até mesmo a exclusão de competições. "O Flamengo reitera que não medirá esforços para fazer valer os seus direitos", afirmou o dirigente.

Em 2014, o Flamengo vendeu Hernane ao Al-Nassr após o atacante se destacar com muitos gols marcados nas conquistas do título da Copa do Brasil de 2013 e do Campeonato Carioca de 2014. O clube, porém, alegava não ter recebido todo o valor da transação. Após sua passagem pelo futebol da Arábia Saudita, o centroavante retornou ao Brasil pelo Sport, em 2015. Atualmente, o centroavante, de 31 anos, está no Bahia.

