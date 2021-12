Flamengo vence Junior Barranquilla na estreia da Libertadores

O Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores, começou a defender seu título com uma vitória por 2 a 1 sobre o Junior nesta quarta-feira, 4, na cidade colombiana de Barranquilla.

O time comandado pelo português Jorge Jesus venceu em sua estreia no Grupo A com dois gols do capitão Everton Ribeiro, aos 6 e 79 minutos, no Estádio Metropolitano.

O atacante Teófilo Gutiérrez diminuiu já nos acréscimos (90+5). Com essa vitória tranquila, mas sem brilho, o Flamengo é o vice-líder de sua chave, atrás do Independiente del Valle, que venceu o Barcelona por 3 a 0, em um duelo entre equatorianos, em Guayaquil.

O time carioca vai voltar a campo no dia 11 de março, quando recebe o Barcelona no Rio de Janeiro. Já o Junior Barranquilla encara, no mesmo dia, o Independiente no Equador.

adblock ativo