A imensa maioria dos mais de 60 mil presentes no Maracanã na noite da terça-feira, 4, saiu do estádio feliz. Porém, durante o jogo entre Flamengo e Corinthians, os rubro-negros sofreram bastante. O Timão fugiu aos seus padrões e ameaçou muito a meta defendida por Diego Alves, mas não conseguiu marcar e terminou o jogo derrotado por 1 a 0.

Da Redação Flamengo sofre, mas ganha no fim e elimina Corinthians

Assim, o Fla, que já havia vencido pelo mesmo placar em São Paulo, se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil. O gol da partida foi de Rodrigo Caio, aos 42 minutos do segundo tempo, em lance inicialmente anulado e depois reparado pelo árbitro de vídeo.

Vagner Love foi o principal destaque dos paulistas, que contabilizaram 12 finalizações, contra oito do adversário. O gol rubro-negro saiu em lance de bola parada, com cruzamento de Éverton Ribeiro e testada de Rodrigo Caio.

Eliminado, o Corinthians fica apenas com a Sul-Americana e o Brasileirão, pelo qual volta a campo no sábado, para desafiar o Cruzeiro no Mineirão. Já o Flamengo, vivo também na Libertadores, faz Fla-Flu pela Série A no domingo.

Pequena vantagem

Nos dois jogos desta quarta, 5, os mandantes entram com a pequena vantagem de poder definir a parada com um triunfo simples em seus domínios. Quem se apresenta com um favoritismo maior é o Athletico Paranaense, vencedor de 13 dos últimos 15 jogos que fez na Arena da Baixada. O caldeirão é o palco da partida das 19h15, frente ao Fortaleza. No jogo de ida, houve empate por 0 a 0.

No Furacão, o lateral Jonathan e o zagueiro Paulo André, recuperados de lesão, voltam a ficar à disposição do técnico Tiago Nunes. Além disso, o Athletico tenta via STJD a liberação do lateral Renan Lodi, que está na seleção olímpica.

O outro mandante que depende apenas de uma vitória para avançar às quartas de final é o Cruzeiro, depois do 1 a 1 no Rio de Janeiro com o Fluminense. O problema é que, no embate das 19h15 no Mineirão, a Raposa terá de mostrar melhora. A equipe não venceu nenhuma das seis partidas mais recentes que realizou. Diante do Flu, o time voltará a ter o meia Rodriguinho e o atacante Pedro Rocha.

adblock ativo