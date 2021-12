Flamengo recebe convite para mandar jogo na Arena Fonte Nova

O consórcio que administra a Arena Fonte Nova convidou o Flamengo para usar o estádio baiano como seu mando de campo na partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil contra o Campinense, inicialmente marcada para o dia 15 de maio, às 22 horas.

A informação foi confirmada pela assessoria da Fonte Nova. A negociação está em fase inicial, pois o Flamengo ainda trabalha com a possibilidade de usar o reinaugurado Maracanã, que ainda não recebeu nenhuma partida oficial, para o jogo. Com a impossibilidade de usar o Engenhão, que está interditado por problemas na cobertura do estádio, o Mocyrzão, em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, também aparece como opção de mando de campo do Flamengo.

O uso do estádio baiano pelo Flamengo estaria condicionado a uma mudança na tabela da competição. Isto porque a data da partida (15 de maio) choca com o jogo de volta do Bahia pela Copa do Brasil em Salvador contra o Luverdense-MT, caso o tricolor baiano não elimine o time mato-grossense na partida de ida, no dia 8 de maio.

O Flamengo é o time de maior torcida na região Nordeste, segundo pesquisa da Pluri Stochos Pesquisas e Licenciamento Esportivo publicada no último mês de abril deste ano. O rubro-negro carioca possui 22,4% dos torcedores da região, superando Corinthians (8,6%), Vasco (6,8%) e São Paulo (5,7%).

O primeiro time nordestino a aparecer na lista é o Sport, que está em quinto com 4,8%. O Bahia está em sexto, com 4,1%. Já o Vitória é o oitavo, empato com o Santa Cruz, com 2,6%.

