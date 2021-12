Flamengo luta para conquistar confiança da torcida

Depois da eliminação precoce no Campeonato Carioca e de provocar muita desconfiança na torcida, o Flamengo surpreendeu o Santos e dominou o jogo de estreia no Brasileirão, no último domingo, em Brasília. Mas faltou o gol. Nesta quarta-feira, contra a Ponte Preta, o time quer a primeira vitória na competição, em partida que começa às 21 horas, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG) - um passo a mais para reconquistar de vez a confiança do torcedor flamenguista.

Depois do empate em 0 a 0 com o Santos, os jogadores do Flamengo não participaram de nenhum treino com bola. Somente os reservas fizeram jogo-treino com o Madureira, empatado em 2 a 2 (os gols flamenguistas foram marcados por Adryan). Na terça-feira, os titulares fizeram só trabalho físico. E o técnico Jorginho não deu dica se pretende colocar Hernane ou Marcelo Moreno no ataque - o primeiro foi escalado na estreia, enquanto o segundo entrou na etapa final da partida.

O goleiro Felipe reclamou da sequência de viagens que o elenco terá pela frente. Depois de Brasília e Juiz de Fora, o Flamengo vai para Joinville, Florianópolis e Criciúma nas próximas rodadas do Brasileirão. "Complicado o Rio de Janeiro não ter um estádio para jogar", disse o jogador. "Mas ficamos tranquilos em saber que o torcedor comparece, como foi em Brasília, lembrando o Maracanã nos velhos tempos."

Devido ao desgaste com as viagens, Felipe pediu apoio ao torcedor mesmo fora do Rio. "Eu não suporto avião, para mim está sendo horrível. É complicado. Normalmente você fica jogando uma dentro e uma fora, e agora a gente só joga fora (de casa). Mas é o que tem de ser feito", afirmou o goleiro.

Na última partida do Flamengo em Juiz de Fora, há duas semanas, o time classificou-se para a terceira fase da Copa do Brasil com a vitória sobre o Campinense, por 2 a 1. Agora, espera ter a mesma sorte, dessa vez pelo Brasileirão.

