O Flamengo não encontrou dificuldades para golear o ABC por 6 a 0, nesta quinta-feira, 29, no estádio do Maracanã, em partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com este resultado, o Rubro-Negro está praticamente classificado para as quartas de final da competição, podendo até mesmo perder por cinco gols de diferença no confronto de volta para avançar.

Agência Brasil Flamengo goleia ABC e fica perto das quartas da Copa do Brasil

O time da Gávea abriu o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Diego puxou ataque, um marcador conseguiu desarmar o camisa 10, mas Bruno Henrique recuperou e rolou para o uruguaio Arrascaeta, que bateu colocado.

O time de Renato Gaúcho continuou pressionando, e ampliou cinco minutos depois, quando Gabriel Barbosa bateu na esquerda após receber de Everton Ribeiro. Melhor, o Rubro-Negro chegou ao terceiro aos 41 minutos, quando Renê tocou para Arrascaeta, que chutou no canto direito do gol defendido por Welligton.

Mas ainda dava tempo para mais, e o quarto gol veio aos 44 minutos, com gol de cabeça de Gabriel Barbosa após cruzamento de Arrascaeta.

Com vantagem tão ampla, o técnico Renato Gaúcho começou a poupar os seus titulares, mas o time da Gávea ainda ampliou graças a um gol de Michael e um contra de Donato.

Flamengo e ABC voltam a se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, 5, na Arena das Dunas a partir das 21h30 (horário de Brasília). Mas antes, no domingo, 1º, o Rubro-Negro visita o Corinthians no Brasileiro. No mesmo dia o Alvinegro Potiguar mede forças com o Central pela Série D.

