O Flamengo superou o goleiro Vanderlei na noite desta quarta-feira e dominou o Santos para vencer por 2 a 0 o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no estádio Luso-Brasileiro. Ao time santista, que mal teve chances nessa partida, resta o jogo de volta, em 26 de julho, na Vila Belmiro, para seguir sonhando com a semifinal.

Fábio Grellet | Estadão Conteúdo Flamengo faz 2 a 0 no Santos e sai em vantagem na Copa do Brasil

Em seu terceiro jogo na nova arena, o Flamengo começou pressionando. Logo aos dois minutos, Pará cruzou, a bola desviou em Copete e o goleiro Vanderlei encaixou. Aos 12, Berrío dominou na direita, driblou Jean Mota e chutou forte, para firme defesa de Vanderlei.

Apenas seis minutos se passaram e o atacante colombiano recebeu de Diego e chutou para o gol, exigindo nova bela intervenção do arqueiro santista, o melhor jogador da equipe visitante nesta noite. Aos 25 minutos, mais uma chance rubro-negra: Guerrero recebeu de Pará e deu um voleio, mas a bola foi para longe do gol.

A insistência no ataque, enfim, foi premiada no minuto seguinte. Réver deu passe para Guerrero, que passou de calcanhar para Everton. De frente para o gol, o meia chutou no ângulo esquerdo de Vanderlei, sem chance para o goleiro.

No final do primeiro tempo, o Santos tentou equilibrar e teve sua primeira boa chance aos 39 minutos. Kayke recebeu de Lucas Lima e conseguiu chutar pressionado pelo goleiro Thiago, mas a bola sobrou para Réver, que afastou da área.

No intervalo, o técnico do Santos substituiu Kayke por Vitor Bueno, mas não conseguiu mudar o cenário. O Santos melhorou, mas o Flamengo seguia dominando o jogo ao longo do segundo tempo. Aos 9 minutos, aproveitando uma bola levantada para a área, Berrío deu uma bicicleta e Vanderlei defendeu, cedendo o escanteio.

A primeira grande chance do Santos na segunda etapa foi aos 19 minutos, quando Copete aproveitou um bate e rebate na área e conseguiu jogar a bola para a rede, mas o árbitro marcou impedimento. O santista realmente estava à frente dos adversários.

Já no final do jogo, aos 42 minutos, o Flamengo ampliou. Guerrero conduziu a bola pela esquerda e, marcado, passou para Cuéllar. De fora da área, ele acertou belo chute no ângulo esquerdo de Vanderlei.

Os próximos compromissos dos dois clubes serão válidos pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai encarar o São Paulo às 16h de domingo, no mesmo local. O Santos enfrentará o Atlético Goianiense no sábado, às 19h, em Goiânia.

FLAMENGO 2 x 0 SANTOS

FLAMENGO - Thiago; Pará, Réver, Juan (Rafael Vaz) e Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar, Diego, Everton e Berrío (Vinícius Junior); Guerrero (Leandro Damião). Técnico: Zé Ricardo.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota (Caju); Renato, Leandro Donizete e Lucas Lima; Kayke (Vitor Bueno), Bruno Henrique (Thiago Ribeiro) e Copete. Técnico: Levir Culpi.

GOLS - Everton, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Cuéllar, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Márcio Araújo (Flamengo); e Lucas Veríssimo (Santos).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

RENDA - R$ 945.610,00.

PÚBLICO - 14.498 pagantes (15.564 no total).

LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

