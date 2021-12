Flamengo Esports demite técnico após acusações de assédio a adolescente

O Flamengo Academy demitiu nesta terça-feira, 5, o treinador da equipe de de League of Legends, Guilherme 'Kake', após denúncias feitas através de publicações nas redes sociais.

O 'exposed' do gamer foi publicado pelo jogador Marcos Lacerda, o 'Senshizada', que postou prints sobre conversas com Kake datadas de 2018. Na época, Lacerda tinha apenas 15 anos.

Beleza, agora só falta os caras fazerem exposed de um coach 🎂 ai do CBLOL que pede nudes para JOGADORES e se eles não enviarem são REMOVIDOS do projeto. Aproveitando ai essa onda de exposed em pro/coach :) pic.twitter.com/XZU9L1drmB — Marcos Lacerda (@Senshizada) January 5, 2021

Segundo Senshizada, o pedido de fotos era acompanhado de ameaças, como a retirada dos jogadores de alguns projetos que fossem de sua responsabilidade.

"Eu treinava com o Kake e mais 4 jogadores, as vezes o Sony ia junto. O Kake pedia descaradamente por "nudes", inclusive minha mãe escutou e ficou sabendo e quase me proibiu de jogar na época. Recusei e ele passou a cobrar minha "estádia" no time", escreveu o jogador.

Por meio de nota, o Flamengo confirmou o desligamento do suspeito. "O Flamengo Esports comunica que Guilherme Kake foi desligado da organização nessa terça-feira. É importante repudiar qualquer tipo de assédio. Não só nos esportes eletrônicos, na sociedade", publicou o clube.

