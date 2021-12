Flamengo entra nas semifinais como favorito ao título

Já estão definidas as partifas das semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) que vão definir as duas vagas para a decisão do título da temporada 2017/18.

O Paulistano foi o último time a se classificar, ao superar o Solar Cearense por 98 a 57 no Jogo 4 da série, nesta quarta-feira, 25.

O Ceará era a última única equipe nordestina ainda viva. Com o resultado, o time paulista fechou a série em 3 a 1 e agora encara o Bauru, em nova série melhor de 5 jogos do playoff.

Sábado de semifinais

O Paulistano ganhou quatro dias de descanso, já que a equipe voltará à quadra somente na segunda-feira, 30, às 20h, contra o Bauru no duelo número 1 dos playoffs da semifinal.

O Flamengo, porém, já entra em quadra neste sábado, 28, também na primeira partida dos playoffs da semifinal. O time carioca tem a melhor campanha do NBB e encara o Mogi das Cruzes como o principal favorito ao título.

A partida será disputada a partir das 14h, com transmissão ao vivo pela Tevê Bandeirantes.

