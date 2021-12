O Flamengo foi derrotado por 5 a 0 pelo equatoriano Independiente del Valle nesta quinta-feira, 17, em Quito, em partida válida pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores, que voltou a ser disputada nesta semana após a paralisação provocada pela pandemia de coronavírus.

Moisés Caicedo (39), Preciado (48), Gabriel Torres (57) e Beder Caicedo (duas vezes, 80 e 91) marcaram para os donos da casa, que com este resultado assumem a liderança da chave com 9 pontos, três a mais que o time carioca.

AFP e Redação Flamengo é goleado pelo Independiente del Valle pela Libertadores

Os dois outros integrantes do grupo, o também equatoriano Barcelona de Guayaquil e o argentino Junior Barranquilla, ambos sem pontos, se enfrentam ainda nesta quinta-feira em Guayaquil.

O próximo confronto do Rubro-Negro pelo torneio continental será contra o Barcelona, em Guayaquil, em 22 de setembro, mesmo dia em que o Independiente estará na Argentina para enfrentar o Junior Barranquilla.

São Paulo empata com o River em casa

O São Paulo não conseguiu se aproveitar da falta de ritmo do River Plate e viu sua situação ficar um pouco mais complicada na Copa Libertadores. No Morumbi, os argentinos, que não atuavam há mais de seis meses por causa da pandemia do novo coronavírus, empataram com os donos da casa por 2 a 2.

Os gols foram marcados por Enzo Pérez e Angileri (ambos contra), após chute de Reinaldo e por Borré e Julián Alvarez para os estrangeiros. Agora, o River soma quatro pontos na tabela de classificação do torneio, na segunda colocação do Grupo D.

Na próxima rodada o time vai enfrentar o Binacional, no Peru. Já o São Paulo está com quatro pontos, na penúltima posição por causa do saldo de gols, e vai encarar a líder LDU na terça-feira (22), no Peru.

🇧🇷🔥🇦🇷 Quatro gols e muita disputa! Um emocionante clássico entre @SaoPauloFC e @RiverPlate no Morumbi. Confira os melhores momentos do empate por 2-2 em jogo pelo Grupo D da #Libertadores. @FTBLSantander pic.twitter.com/KlVDoY3hzF — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 18, 2020

