Flamengo diz que leitura labial comprova insulto racista de Ramírez a Bruno Henrique

O clube Flamengo enviou para análise imagens da partida contra o Bahia que mostram uma discussão entre Bruno Henrique e Ramírez. A leitura labial feita por especialistas do Instituo de Educação de Surdos (Ines) indicou que o jogador do time baiano ofendeu o atacante rubro-negro, segundo o vice-presidente jurídico do Flamengo.

Com isso, o clube vai apresentar a análise ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). "O Flamengo encomendou a especialistas do INES - INSTITUTO DE EDUCACAO DE SURDOS, uma leitura labial da situação do Ramirez com o Bruno Henrique momentos antes do que se passou com o Gerson", o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, nas redes sociais.

"A prova revelou que teria havido a ofensa, vamos apresentar ao STJD e entregar a polícia", completou o vice-presidente jurídico do clube.

Bahia informa que não teve acesso

Em nota divulgada pela asessoria, o Bahia afirmou que não teve acesso ao laudo produzido sobre o tema e que "contratou laudos próprios para fundamentar a sua decisão", mantendo a mesma linha de combate ao preconceito adotada nos últimos anos.

Além disso, o Tricolor "lamenta que um jogo de futebol tenha transcorrido em clima tão agressivo de todas as partes, que, além da denúncia de racismo, protagonizaram desrespeitos mútuos, agressividades e xenofobia".

