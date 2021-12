Flamengo derrota o Del Valle e é campeão da Recopa Sul-Americana

Não foi moleza. Diante de uma equipe bem montada, o Independiente Del Valle (Equador), o Flamengo passou por alguns perrengues, mas os superou e comemorou nesta quarta-feira, 26, sua terceira taça no ano. Após as conquistas da Supercopa do Brasil e da Taça Guanabara, desta vez o Rubro-Negro levantou o troféu da Recopa Sul-Americana, que reúne os campeões da Libertadores (Fla) e da Sul-Americana (Del Valle) de 2019.

Após o 2 a 2 no confronto de ida, o Flamengo precisava de um triunfo simples no Maracanã lotado para comemorar o título. E foi além, ao vencer por 3 a 0. Mas o caminho até a glória foi complicado.

Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, Gabriel aproveitou um incrível vacilo da zaga adversária. Segovia tentou recuar de cabeça, mas dificultou a vida do goleiro Pinos, que precisou se estivar para defender. A bola ainda bateu no travessão e se ofereceu para Gabigol só tocar para a meta vazia.

Só que, cinco minutos depois, após revisão do árbitro de vídeo (VAR), Willian Arão acabou expulso por entrada violenta. O Fla teria de jogar mais da metade da partida com um jogador a menos. E teve problemas, principalmente na segunda etapa, quando, aos nove minutos, Faravelli perdeu uma chance claríssima. Diego Alves salvou com o pé.

Vacilo que custou caro aos equatorianos, pois, aos 16, após jogadaça de Gabriel, Gérson aproveitou sobra e chutou para ampliar a vantagem.

Aos 43 – já depois da expulsão de Cabeza, do Del Valle, também por falta dura após revisão do VAR – Gérson fez mais um, em contra-ataque mortal, e só aumentou a festa no Maracanã. Algo que tem virado rotina, com cinco títulos nos últimos três meses.

adblock ativo