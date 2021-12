Flamengo anuncia oficialmente a contratação de Ronaldinho Gaúcho

Rio de Janeiro - Flamengo anunciou oficialmente na noite de segunda-feira, 10, a contratação de Ronaldinho Gaúcho, que assinou contrato de três anos e meio, ou seja, até a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

O acerto foi anunciado no site do clube carioca, que publicou uma foto do atacante de 30 anos já vestido com o manto rubro-negro e fazendo o número dez com as mãos, em referência à camisa que usará em sua passagem pelo clube.

Há ainda uma montagem do craque vestindo a camisa rubro-negra com um mosaico da torcida do clube ao fundo, formando no Maracanã a frase "A Maior Torcida do Mundo".

O Flamengo, no entanto, não deu maiores detalhes acerca da negociação, o que deverá ocorrer na apresentação do jogador, prevista para os próximos dias.

Ronaldinho desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira, vindo de Florianópolis.

Para selar a negociação, se reuniram nesta segunda em um hotel do Rio de Janeiro o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, o irmão e procurador de Ronaldinho, Roberto Assis, e representantes da direção do Flamengo, liderados pela presidente Patricia Amorim.

Segundo especulações, o craque terá um salário mensal de R$ 1 milhão e mais R$ 800 mil referentes à exploração de sua imagem pela empresa Traffic.

O Milan, que através de Galliani expressara seu desejo em negociador o jogador com o Flamengo, em detrimento das ofertas de Palmeiras e Grêmio, receberá três milhões de euros pela liberação do craque.

O treinador do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, espera que Ronaldinho inicie na próxima semana os trabalhos de pré-temporada na cidade de Londrina, para estrear em fevereiro, na sexta rodada do Campeonato Carioca, quando a equipe enfrentará o Boavista.

O craque, que se consagrou no Barcelona, quando foi eleito por duas vezes pela Fifa o melhor jogador do mundo, iniciou sua carreira no Grêmio no fim da década de 1990, clube que deixou de forma polêmica para se juntar ao Paris Saint Germain.

