Júlio Baptista protagonizou uma diálogo polêmico durante a vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Cruzeiro na noite deste sábado, 23, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Em conversa com o zagueiro Cris, o meia cruzeirense, flagrado por uma câmera de TV, estaria facilitando o jogo para a equipe vascaína.

"Faz logo outro gol", afirmou o meio-campista do Cruzeiro quando o placar já apontava 2 a 1 para o Vasco. O time carioca, que vencia por 2 a 0, havia sofrido um gol momentos antes e era pressionado pelo campeão brasileiro.

Agência Estado Flagrado por câmera, Júlio Baptista nega ajuda ao Vasco

Após a partida, Júlio Baptista minimizou o fato. Segundo ele, a declaração foi uma resposta ao zagueiro do Vasco. "A gente estava discutindo. Ele falou: ‘pô, amacia aí’. E eu disse: ‘vai lá e faz o terceiro’. As pessoas podem interpretar de outra forma, que a gente queria ‘amaciar’, mas isso não aconteceu em momento algum", disse em entrevista ao SporTV.

Ameaçado pelo rebaixamento, o Vasco chegou aos 41 pontos após a vitória sobre o Cruzeiro, na 18.ª posição. Na próxima rodada, o time vascaíno recebe o Náutico no Maracanã. Depois, vai a Curitiba enfrentar o Atlético-PR. Caso vença os dois confrontos, a equipe vai a 46 pontos e praticamente escapa do descenso.

adblock ativo