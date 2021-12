Flagrado em exame antidoping, Pezão é suspenso do UFC

O lutador brasileiro de MMA Antônio Pezão está suspenso do UFC, principal associação do esporte, por nove meses. A punição ocorre após Pezão ter sido flagrado com níveis de testosterona acima do permitido, no exame antidoping feito após o empate na luta contra o neozelandês Mark Hunt, no último dia 7 de dezembro, em Brisbane, na Austrália.

Com o resultado do doping, Pezão perde o bônus de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 116 mil) de luta da noite do evento, além da suspensão por nove meses. O resultado do combate foi modificado de "empate" para "no contest" (sem vencedor).

"Apesar Pezão estar em um regime medicamente aprovado de Terapia de reposição de testosterona (TRT), e estava em conformidade com as diretrizes terapêuticas em todos os testes de pré-luta realizados antes do evento, os resultados de seu teste no dia do evento indicaram um nível de testosterona fora do limite permitido. Pezão foi informado de que o nível elevado de testosterona é uma violação do seu acordo da Política de Conduta do Lutador do UFC e o Acordo Promocional com a Zuffa. Ele receberá uma suspensão de nove meses retroativa à data do evento e deve passar por um testes após a conclusão da suspensão antes de receber autorização para competir novamente. Além disso, ele perderá US $ 50.000 de bônus. O bônus perdido irá para o seu adversário Mark Hunt", informou o site oficial do UFC sobre a punição.

Após o anúncio da suspensão, Pezão contou a sua versão sobre o que aconteceu em sua conta no Facebook e disse ter consciência que não fez nada de errado.

"Meses antes da minha luta procurei o médico. Então dei início ao tratamento e dias semanas antes de minha luta fiz todos os exames exigidos pelo UFC e mesmo assim meu nível de testosterona continuava baixo. Com isso, fui recomendado pelo médico a aumentar a dosagem de aplicação e assim fiz. Infelizmente, meu nível de testosterona subiu muito e fui suspenso. Eu apenas fiz o que foi recomendado, o erro não foi meu pois tudo foi passado por uma pessoa formada que entende do assunto. Tenho consciência que não tentei fazer nada de errado para minha luta, estou tranquilo por que sei que o erro não foi meu".

Esta é a segunda vez que Pezão é acusado de doping. Em 2008, o lutador foi pego com o uso do esteroide boldenona. Na época, o brasileiro se defendeu dizendo que foi vítima de um suplemento legal que contém reforço da substância.

