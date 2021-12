Fla renova com Rafinha e aumenta multa para 50 mi de euros

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do meia Rafinha, jovem de 19 anos considerado uma das novas promessas do time, e aumentou a multa rescisória do jogador para 50 milhões de euros.

Rafinha estreou em janeiro na equipe principal e chamou a atenção por sua habilidade e sua velocidade, o que fez com que o clube carioca tomasse uma rápida atitude para a manutenção do atleta. O salário da revelação será aumentado, passando de R$ 3 mil para R$ 20 mil.

Nos últimos dias, surgiram informações de que a promessa foi sondada pelo Paris Saint-Germain, que teria ligado para a diretoria do Flamengo a fim de saber a situação do meia.

