Fla quebra jejum, vence e amplia crise do Atlético-GO

O Flamengo finalmente quebrou o jejum de sete partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca derrotou, de virada, o Atlético-GO por 2 a 1, neste domingo, no Serra Dourada, pela 26.ª rodada da competição. Com o resultado, o time rubro-negro se distanciou da briga contra o rebaixamento, passou a somar 31 pontos e subiu para a 14.ª posição.

"Uma arrancada, agora, nos leva a sonhar com coisas maiores", disse o diretor de futebol, Zinho. "Está na hora de vencer, e agora temos uma sequência forte contra Atlético-MG e Fluminense, mas o elenco é bom, concentrado. É preciso almejar coisas maiores".

O Atlético-GO permanece na lanterna, e depende da combinação de milagres para escapar da degola. "Vencer é fundamental para quem precisa avançar para permanecer na Série A no ano que vem", disse o treinador Arthur Neto.

Na próxima rodada, o Atlético-GO pega o Náutico, nos Aflitos, no Recife, domingo, às 18h30. Já o Flamengo faz o clássico diante do Fluminense, no mesmo dia, às 16h no Engenhão.

Os gols deste domingo começaram a sair no primeiro tempo e o Atlético-GO saiu na frente logo aos 10 minutos. Diogo Campos recebeu pela direita e cruzou, Joilson acertou o canto de Felipe e abriu o placar.

Prestigiado pela torcida o Flamengo pressionou, perdeu chances com Cáceres e Vágner Love, mas alcançou o empate aos 35 minutos. O estreante Cléber Santana tabelou com Vágner Love, aproveitou a falha dos zagueiros e mandou para o fundo das redes, marcando seu primeiro gol pelo clube.

Na etapa final o Atlético-GO optou por administrar o resultado, garantiu a posse de bola, mas falhou no ataque. A defesa vacilou e o Flamengo virou. Aos 21 minutos, Vágner Love tomou a bola do zagueiro Gilson e cruzou para Liedson fazer 2 a 1. Apesar da vantagem, a sorte não sorriu para Vágner Love. Aos 37 minutos, ele cobrou pênalti de Dodó em Bottinelli e o goleiro Márcio defendeu.

