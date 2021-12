"Fla-Flu" lidera a segunda divisão do Baiano 2015

O Ypiranga venceu o Atlético de Alagoinhas fora de casa por 2 a 0 e manteve as chances de voltar à Primeira Divisão em 2016. O "mais querido" , com três jogos pela frente, ainda tyem chances matemáticas de ser campeão do torneio, mas o favorito para erguer a taça é o Fluminense de Feira.

Fluminense e Flamengo de Guanambi lideram a classificação do Campeonato Baiano da Segunda Divisão, após a conclusão da sexta rodada, neste domingo, 24. A três rodadas do fim da primeira fase, o time feirense tem 12 pontos. Na vice-liderança, com 11, o rubro-negro do sudoeste tem três pontos a mais do que o terceiro colocado, Ypiranga, mas tem um jogo a mais.

O Ypiranga enfrenta o líder Flu em Feira, no próximo domingo.

Botafogo e Grapiúna, com sete pontos cada, também brigam por uma vaga na primeira divisão em 2016. Virtualmente eliminados estão Itabuna, Juazeiro, Atlético de Alagoinhas.

Veja os resultados:

Flamengo de Guanambi 2X1Itabuna

Botafogo 1X3Grapiúna

Atlético0X2Ypiranga

Juazeiro 1x3 Flu de Feira

