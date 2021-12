Fla bate Flu em Feira e fatura título da Segundona do Baiano

Diante de um Joia da Princesa tricolor, o Flamengo de Guanambi surpreendeu o Fluminense de Feira e venceu a decisão da Segundona do Baiano por 1 a 0. Como a primeira partida da final terminou empatada em 0 a 0, o Beija-flor do Sertão levantou sua primeira taça no futebol profissional.

O Flu de Feira, que teve a melhor campanha na fase de classificação, chegou para a partida de ontem precisando apenas de um empate. Contando com o apoio de cerca de 8 mil pagantes, o Touro do Sertão começou o jogo pressionando. Mas, após a investida inicial, o Flamengo passou a criar nos contra-ataques.

Logo após Marcelo Pano criar boa oportunidade para o Flu, os visitantes assustaram a torcida com uma bola no travessão. O jogo seguiu equilibrado até que Rafael Granja, em cobrança de falta, marcou o único gol da partida, aos 31 minutos do primeiro tempo. O Fluminense passou a errar bastante antes do intervalo.

No início da etapa final, o Flamengo continuou controlando o jogo e contando com ótimas defesas do goleiro Márcio Greyck para manter o placar. Com a confusão após copos jogados pela torcida no campo, a partida foi paralisada por alguns minutos.

Pouco depois do reinício, Lismar, do Flamengo, foi expulso. Mesmo com um jogador a mais, o Flu não conseguiu criar muitas chances e sofria com os contra-ataques comandados pelo meia Rafael Granja. Nos minutos finais, o Touro do Sertão passou a apostar em bolas aéreas, mas esbarrou no experiente e sempre seguro Márcio Greyck. Para a tristeza da torcida tricolor, o placar permaneceu e o Flamengo conquistou seu primeiro título.

Histórico

O mês de junho deste ano já entrou para a breve história do Flamengo. Fundado em 2009, o time disputou pela primeira vez a 2ª divisão do Campeonato Baiano em 2013. No seu primeiro ano e na edição passada, o Beija-flor do Sertão terminou na terceira colocação. Mas, neste mês, o Fla conquistou o inédito acesso e levantou a primeira taça de campeão.

A principal aposta do jovem clube foi em atletas experientes. Rafael Granja, de 31 anos, comentou a importância de seu gol. "Fui muito feliz e fiz este gol importante para o clube. Durante toda a campanha, honramos essa camisa".

Além do meia, o Flamengo contou com boas participações de Greyck e do volante Fausto. Durante vários momentos da final, os dois atletas foram responsáveis pela manutenção da decisiva vitória. Assim como o Fla, o Flu também estará na elite baiana em 2016.

