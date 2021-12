Fisiculturista morre após quebrar o pescoço em tentativa de salto

O fisiculturista Sifiso Lungelo Thabete, 23 anos, morreu ao tentar dar um salto para trás em uma apresentação de fisiculturismo na cidade de Emlazi, na África do Sul.

Após a apresentação do narrador, Sifiso pediu o apoio do público presente e tentou executar o salto. O fisiculturista não conseguiu completar o movimento e quebrou o pescoço ao cair no chão. Algumas pessoas do público tentaram socorrer Sifiso.

Segundo o site UK Mirror, o fisiculturista morreu a caminho do hospital.

