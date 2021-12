Fisiculturista baiano tem dificuldade para bancar esporte

Pablo Roma Silva Gonçalves de Alencar, de 20 anos, é bicampeão estadual (2013-14) e atual campeão norte-nordeste de fisiculturismo, além de terceiro lugar na categoria juvenil (acima de 75kg) do Brasileiro e do Sul-Americano.

"Treino muito focado, de segunda a sábado, aqui na Academia Max Trainer (Rio Vermelho), com meu personal Fernando Bear, ouvindo hip-hop e rock pesado", diz, antes de completar: "Faço uma hora de musculação e 40 minutos de aeróbico, além dos outros 40 minutos de jejum, às 5h30, para perder gordura e 'secar'".

A dieta de Pablo é composta por sete refeições por dia. "Por refeição, eu como 250 gramas de frango e 180 gramas de arroz integral, normalmente. Durante o dia, como também carne bovina magra, seis claras de ovos e duas gemas. Quando dá, como uma carne de peixe na mesma quantidade diária da carne de frango [1,3 kg], em substituição. Adoro uma tilápia", explica.

É tanta comida que, por semana, os pais de Pablo têm de desembolsar R$ 143 só para comprar uma caixa com 20 kg de peito de frango. "No total, gastamos uns R$ 1.500 por mês, só com a alimentação dele", diz a mãe de Pablo, Eleide Gonçalves, 51.

Sem patrocínio, Pablo se mantém no esporte apenas com a ajuda dos pais (Romenil Gonçalves, 51, e Eleide) - que não é suficiente. "Não pude ir ao Mundial, na Tailândia. As despesas com viagem e hospedagem são muito caras", lamentou.

Estudante de Direito e estagiário na Câmara Municipal, Pablo Gonçalves gosta de ficar em casa, onde "joga e vê muitos filmes no computador".

Dieta faz atleta perder 16 quilos pra competir

Pablo Alencar, que tem 1,76 m de altura, precisa comer muito (dieta hiperproteica) para manter a forma. O seu peso atual é de 90 kg, mas varia de 98 kg, o máximo, quando está fora das competições, a 82 kg, "seco", quando ele precisa estar pronto para disputar os torneios.

Ele tem 47 cm de braço, 70 de perna, 43 de panturrilha, 127 de peito e 42 de antebraço. Além de todo sofrimento para manter a dieta, o atleta sofre discriminação. "A gente sofre preconceito pelo simples fato de julgarem o atleta como sem cérebro".

Os principais ídolos do atleta no fisiculturismo são Jay Cutler, Kevin Levrone e Ronnie Coleman.

Atleta come 20 kg de frango por semana (Foto: Eduardo Martins l Ag. A TARDE)

Talento no esporte é herança familiar

"Nasci aqui e sempre morei no Rio Vermelho. Sou filho de pais casados, juntos desde os 17 anos. Membro de uma família com vários jogadores de futebol. Fui jogador [amador] também, antes de ser fisiculturista", diz Pablo Alencar.

Bem sucedido nos esportes desde pequeno, o atleta foi campeão estadual de karatê aos dez anos e campeão estadual de judô aos 12. Além disso, praticou capoeira por seis anos. Saiu do futebol para a musculação por causa de uma lesão no joelho. Seu irmão, Romenil Alencar (foto), também é fisiculturista, mas em uma federação diferente "para evitar rivalidades".

