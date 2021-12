Fisco espanhol isenta Messi, mas pede prisão do pai do astro por sonegação

A Promotoria de Barcelona pediu nesta terça-feira pela prisão do pai de Lionel Messi por fraude fiscal. Os promotores eximiram o astro argentino de culpa no caso, mas solicitaram que Jorge Horacio Messi seja encarcerado pelo período de 18 meses por supostamente ter sonegado 4,1 milhões de euros entre 2007 e 2009.

Nos documentos divulgados nesta terça-feira, os promotores também pediram que seja aplicada ainda uma multa de 2 milhões de euros ao pai do craque do Barcelona de multa pelo suposto delito contra a Receita Federal do país.

A Promotoria de Barcelona decidiu isentar o atacante de culpa por considerar que o pai do atleta se encarregava de cuidar de todos os seus negócios, incluindo a gestão dos seus direitos de imagem, com os quais foi acusado de cometer fraude fiscal.

Os promotores também enfatizaram que não é possível dizer que Lionel Messi tenha "buscado de propósito defraudar o Ministério da Fazenda" e pediram que o jogador seja convocado para depor como testemunha do caso.

Além disso, a Promotoria de Barcelona ressaltou que muitos dos contratos de direito de imagem foram assinados quando Messi tinha menos de 20 anos, e os mesmos estão confeccionados em inglês, sendo que o jogador os assinou por indicação de seu pai "sem receber explicações sobre o seu conteúdo específico e finalidade".

O pai de Messi, no caso, é acusado de ter sonegado rendimentos por meio da criação de empresas situadas em paraísos fiscais, tendo pagar assim menos impostos do que normalmente pagaria se obedecesse as leis fiscais praticadas na Espanha.

Antes do pedido de prisão de Jorge Messi por parte do Ministério Público da Espanha, o astro fez um pagamento de mais de 5 milhões de euros em agosto de 2013 para pagar impostos atrasados, acrescidos de juros. Mas a Justiça advertiu, na ocasião, que o dinheiro não isentava um possível crime cometido anteriormente. Por isso, Messi foi julgado sob acusão de cometer fraude fiscal.

