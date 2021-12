Firmino se diz preparado para substituir Gabriel Jesus na seleção

A seleção brasileira desembarcou em Montevidéu, no Uruguai, no início da madrugada desta quarta-feira, 22, com a equipe já definida para o jogo da noite de quinta, 23, no estádio Centenário, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A única novidade, o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, concedeu rápida entrevista coletiva na chegada ao hotel e garantiu estar pronto para desempenhar a função de Gabriel Jesus.

O atacante do Manchester City, autor de cinco gols em seis jogos, está fora por uma fratura no pé direito e vai dar lugar a Firmino na partida contra o Uruguai. "Acho que temos um futebol parecido, isso é bom. Gabriel teve a infelicidade de se machucar. Mas eu estava nas outras convocações também. Já vinha entrando bem e ajudando. Estou preparado", disse o jogador, que tem dois jogos e um gol marcado nas Eliminatórias.

Firmino treinou entre os titulares na atividade desta quarta-feira, realizada no CT do São Paulo. O trabalho foi o último antes do embarque ao Uruguai em voo fretado. A seleção pousou em Montevidéu pouco antes da meia-noite e logo seguiu ao hotel onde ficará concentrada. De lá a equipe só vai sair no fim da tarde, onde vai realizar trabalho de reconhecimento do gramado.

"Para mim (ser titular) significa tudo, é uma ótima oportunidade. Se o professor optar por mim, vou dar o meu melhor", comentou Firmino, que nas Eliminatórias marcou um gol na vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia, em outubro, em Natal. A seleção brasileira lidera a competição com 27 pontos, quatro a mais do que o vice-líder, o Uruguai.

